Opnieuw beelden uit Zelzate opgedoken waarin jonge tiener klappen krijgt van leeftijdsgenoten, politie zoekt slachtoffer

Er zijn opnieuw beelden opgedoken van jongeren die een leeftijdsgenoot in elkaar slaan in Zelzate. Het gaat om de vierde soortgelijke video op korte tijd. De politie zoekt het slachtoffer, om zo de daders op te kunnen speuren.

Op de beelden is te zien hoe twee jongeren een derde – alle betrokkenen lijken jonge tieners – in elkaar slaan. Er worden klappen en kniestoten uitgedeeld, het slachtoffer wordt met het hoofd tegen een muur gesleurd, en krijgt na zijn val nog enkele klappen tegen het hoofd.

Het incident dateert wellicht van donderdag, al is dat nog niet helemaal zeker. De gebeurtenissen vonden plaats op de hoek van de Kanaalstraat met Oostkade, recht tegenover het gemeentehuis van Zelzate.

De politie van Zelzate laat aan onze redactie weten dat er nog geen aangifte werd gedaan van het incident, maar dat ze zelf actief naar het slachtoffer zullen zoeken, om zo de daders te kunnen opspeuren. Volgens de ouder van een eerder slachtoffer zou één van de daders uit een vorig pestfilmpje ook nu weer betrokken zijn.

Niet eerste incident

Het gaat niet om het eerste dergelijke incident in Zelzate: de afgelopen weken doken al drie soortgelijke filmpjes op. In een ander filmpje was onder meer te zien hoe een jongen de voeten van een groep jongeren moest kussen en slagen kreeg. Het Oost-Vlaamse parket kon toen vier verdachten identificeren. Eén jongere werd door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst, twee andere kregen voorwaarden zoals huisarrest opgelegd.

De inwoners van Zelzate lieten middels verschillende marsen hun onvrede over het geweld al blijken.