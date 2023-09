Ook bij de nationale ploeg lukt het nog: Argentinië wint eerste officiële match als wereldkampioen na geweldige vrije trap Lionel Messi

Zijn plezier en uitstekende vorm bij het Amerikaanse Inter Miami trekt hij nu ook door bij de Argentijnse nationale ploeg. Lionel Messi (36) heeft Argentinië aan een nipte zege geholpen bij de start van de WK-kwalificatiereeks. In Buenos Aires werd Ecuador door een doelpunt van de sterspeler met 1-0 verslagen. Het was de eerste officiële wedstrijd voor Argentinië als wereldkampioen.

De partij tegen Ecuador werd afgewerkt in El Monumental, het stadion van River Plate. Het was de eerste match in de WK-kwalificatiecampagne voor de Zuid-Amerikaanse clubs. De eerste zes van de tien in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2026.

Voor Argentinië begon die campagne alvast met succes. Een kwartier voor tijd bezorgde Lionel Messi zijn land met een rake vrije trap de eerste driepunter. Het betekende zijn 29ste doelpunt ooit in de WK-kwalificatiereeks, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met Luis Suárez uit Uruguay, zijn goede vriend en voormalig ploeggenoot bij FC Barcelona.

Argentinië pakte eind vorig jaar de wereldtitel in Qatar, nadat het Frankrijk versloeg. Maar dat is geen garantie dat de weg naar een nieuwe wereldtitel opnieuw vlotjes zal gaan. “We moeten ons ervan bewust zijn dat we erg genoten hebben van alles, maar wat we gedaan hebben ligt achter ons. We moeten vooruitkijken”, zei de 36-jarige Messi in Buenos Aires, waar het duel door 80.000 toeschouwers werd bekeken.

“We weten dat we in elke wedstrijd 100 procent moeten geven om het voor elkaar te krijgen. Maar we hebben laten zien dat deze groep niet eerder zou ontspannen voordat we dit hadden bereikt, iets historisch en buitengewoons.”

En zo trekt Messi zijn goede vorm van bij Inter Miami gewoon door bij de nationale ploeg. Dinsdag 12 september volgt horde twee: dan neemt Argentinië het op in en tegen Bolivia.