Loterij in Frankrijk wacht sinds eind juni op winnaar van een miljoen, en die meldt zich op het allerlaatste nippertje

Op 30 juni werd een laatste wanhopige zoektocht gestart naar de winnaar van My Million, een spel verbonden aan Euromillions. De winnaar had namelijk nog steeds niets van zich laten horen nadat hij 1 miljoen euro gewonnen had. De Française des Jeux, de nationale loterij, maakte zelfs het nummer van zijn winnend ticket bekend in de hoop de winnaar toch te vinden. Gelukkig kwam de winnaar zich uiteindelijk na twee maanden toch melden en kon die met 1 miljoen euro naar huis gaan. Net op tijd want de winnaar kreeg tot 12 september om zich te melden.

Het is niet de eerste keer dat er in Frankrijk op zoek wordt gegaan naar winnaars. Dat was ook al het geval in april, voor hetzelfde spel. Elke dinsdag en vrijdag is er een trekking van My Million waarbij telkens een pot van 1 miljoen gegarandeerd wordt.

