Bond Beter Leefmilieu stelt zich burgerlijke partij tegen juridisch verzet 3M

Bond Beter Leefmilieu (BBL) wil dat het sitebesluit ‘PFAS 3M - Zwijndrecht’ standhoudt. 3M diende eerder een verzoek in om dat besluit te laten vernietigen. BBL laat vrijdag in een persbericht weten dat het zich burgerlijke partij stelt in de zaak.

Een en ander draait rond het sitebesluit dat de Vlaamse regering dit voorjaar nam. Het gaat om een brede aanpak van de PFAS-problematiek rond de site van 3M in Zwijndrecht. Maatregelen rond bodemverontreiniging, gezondheid en natuurbescherming worden erin gebundeld. Het besluit gaat met andere woorden verder dan enkel de sanering van vervuilde gronden.

Chemiereus 3M diende eerder een verzoekschrift in om dat sitebesluit te laten vernietigen. Of dat betekent dat het bedrijf niet (meer) volledig wil opdraaien voor het aanpakken van de PFAS-problematiek, is niet duidelijk. 3M liet wel weten dat het de aangegane engagementen rond de sanering in Zwijndrecht en omgeving wel verder te zetten.

Volgens de BBL toont de juridische zet van 3M echter aan dat het bedrijf “alle verantwoordelijkheid wil ontlopen”. “In haar beroepschrift stelt 3M hun eigen aandeel in de PFAS-verontreiniging in vraag, betwisten ze de interpretatie van het bodemdecreet, zoeken fouten tegen de bevoegdheidsverdeling, en trekken de relevantie van de 5 km perimeter – de grens tot waar 3M haar verantwoordelijkheid nu loopt – in twijfel”, zegt de milieu-organisatie.

Die gaat zich dan ook burgerlijke partij stellen in de zaak. “Om tot een rechtvaardige oplossing voor de buurtbewoners en leefomgeving te komen, moet het sitebesluit standhouden. 3M is de grote vervuiler en moet opdraaien voor de gevolgen. Daarom stellen we ons burgerlijke partij in deze zaak”, aldus Benjamin Clarysse, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu.