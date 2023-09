Vooruit wil lagere transactiekosten voor elektronische betalingen voor handelaars

Sinds 1 juli 2022 moeten handelaars elektronisch betalen aanbieden, als aanvulling op contante betalingen, die nog steeds moeten worden aanvaard. Een goede zaak voor handelaar en consument, vindt Depraetere. “Elektronisch betalen kent heel wat voordelen op vlak van veiligheid én het bespaart ondernemingen en klanten tijd.”

Om mensen te stimuleren elektronisch te betalen, mogen handelaars geen bijkomende kosten aanrekenen aan hun klanten, en ze mogen ook geen elektronische betalingen weigeren, zelfs al gaat het om kleine bedragen. Maar terwijl zulke transacties gratis zijn voor de klanten, zijn ze dat niet voor de handelaars, klaagt Depraetere nu aan. Zo kunnen banken in België voor betalingen met de bankkaart handelaars maximaal 0,056 euro per transactie aanrekenen. In Nederland ligt dat plafond op 0,02 euro.

Vooruit wil daarom het plafond verlagen. “Terwijl de grootbanken in ons land ook hier weer winst op maken, heeft de dagbladhandelaar of bakker in ons dorp het moeilijk om die transactiekosten te betalen. Als de kosten in onze buurlanden lager kunnen liggen, dan moet dat bij ons ook mogelijk zijn”, zegt Depraetere.

Bevoegd minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) liet Depraetere weten dat hij bekijkt hoe het plafond effectief kan worden verlaagd om de transactiekost voor elektronische betalingen te verlagen. “Een goede zaak”, aldus Depraetere. “We zien het aantal elektronische transacties toenemen. Als kleine zelfstandigen een inspanning leveren voor de consument, dan kunnen grootbanken dat ook.”