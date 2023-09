Veel Griekse dorpen afgesneden van buitenwereld door noodweer, onduidelijkheid over aantal vermisten

In het Griekse rampgebied trachten reddingswerkers nog steeds mensen in overstroomde dorpen in veiligheid te brengen. Hoeveel mensen vermist worden, blijft onduidelijk, want veel dorpen zijn nog door watermassa’s omsloten en van de buitenwereld afgesneden.

Alles bij elkaar zijn tot dusver 2.000 mensen gered, zei brandweerwoordvoerder Vasilios Vathrakogiannis vrijdag aan de nieuwszender ERTnews. Het aantal doden lag vrijdagmorgen op zes.

De Griekse weerdienst Meteo bracht een kaart uit waarop de omvang van de overstromingen te zien is. Bijzonder dramatisch is de toestand in de gemeente Karditsa, die op een groot meer gelijkt. In totaal is ongeveer 72.000 hectare oppervlakte overstroomd, deelden de meteorologen mee.

Vrijdag in de vroege ochtend werd ook alarm geslagen in de stad Larissa. Daar stond het water van de rivier Pinios 9,5 meter hoog terwijl dat normaal ongeveer 4 meter is, schreef de krant Kathimerini. De brandweer evacueerde verscheidene stadsdelen die onder water liepen doordat de rivier buiten haar oevers trad.

De Griekse overheidsweerdienst EMY verklaarde stormdepressie Daniel ondertussen voor beëindigd.

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© EPA-EFE