Akkoord binnen G20 om Afrikaanse Unie als lid op te nemen

De leden van de G20 zijn het er unaniem over eens dat de Afrikaanse Unie tot de groep van belangrijkste geïndustrialiseerde en groeilanden mag toetreden. Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Charles Michel vrijdag aangekondigd in New Delhi, waar dit weekend de top van G20 plaatsvindt. Na de Europese Unie is de Afrikaanse Unie het tweede landenblok dat toetreedt, al is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren.

De Indiase premier Narendra Modi had er een prioriteit van gemaakt om tijdens zijn voorzitterschap van de G20 de AU te laten toetreden. De voorbije dagen klonk het bij onderhandelaars al dat een akkoord in de lucht hing, maar nu is er volgens Michel toch consensus over een tekst. De Belg spreekt over een “goed signaal”.

De Afrikaanse Unie zal daarmee opschuiven van waarnemend lid naar volwaardig lid van de G20. De AU telt 55 Afrikaanse lidstaten, waaronder ook de omstreden Westelijke Sahara. De AU vertegenwoordigt zo een bevolking van 1,3 miljard mensen. Afrika kent de jongste en snelst groeiende bevolking ter wereld en zou volgens schattingen tegen 2050 2,5 miljard inwoners kunnen hebben. Ter vergelijking: de EU telt momenteel ongeveer 450 miljoen inwoners.

Het is volgens diplomaten wel nog niet helemaal duidelijk wanneer de AU effectief zal toetreden tot de G20. Mogelijk is dat bij de volgende top in Brazilië in 2024, of bij de top in Zuid-Afrika in 2025. Dat laatste land trok in ieder geval mee aan de kar voor het lidmaatschap van de AU.

Tijdens zijn persverklaring in New Delhi ging Charles Michel ook in op de Russische aanvallen om Oekraïense havens te blokkeren en aan te vallen, en zo de export van Oekraïens graan tegen te houden. “Dat is schandalig”, zei hij. “Dit moet stoppen.” Dat Rusland nu daarenboven een miljoen ton aan Afrika heeft aangeboden, noemt Michel “absoluut cynisch”.