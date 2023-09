Zwaar ongeval met motard: Brusselsesteenweg afgesloten

De Brusselsesteenweg in Merchtem is vrijdagochtend in beide richtingen volledig afgesloten omwille van een zwaar verkeersongeval met een motard.

De motorrijder werd daarbij zeer zwaargewond. Bij het ongeval was ook een bus betrokken. “De motard moet de bus geraakt hebben, maar de omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk”, zegt woordvoerder Gilles Blondeau van het Parket Halle-Vilvoorde.

“Een deskundige van het parket zal ter plaatse komen om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De ademtest van de buschauffeur was negatief. De motorrijder is wel zeer ernstig gewond. Van zodra het mogelijk is, wordt de steenweg wel in één richting terug open gesteld.”

De motor van de motorrijder lag achter de bus tegen de gracht. Volgens omstaanders lag de motard in de gracht. Medische teams werkten een hele tijd om de zwaargewonde motorrijder te stabiliseren. Op de Bosbeekberg, de plaats waar het ongeval op de Brusselsesteenweg zich voordeed, geldt een maximumsnelheid van 50 km/u.

De motor van het slachtoffer belandde op de zijberm naast de gracht. — © jhw