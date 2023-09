Tweede burgemeesterswissel op komst in Gooik in één legislatuur

Simon De Boeck was sinds begin 2022 burgemeester van de Pajotse gemeente. Hij nam toen de fakkel over van Michel Doomst, die 33 jaar lang burgervader was. Voordien was hij ook al jarenlang schepen van de gemeente. Zijn eerste stappen in de politiek zette de nu 41-jarige De Boeck als prille 18-jarige. De Boeck start vanaf komend academiejaar met een nieuwe loopbaan aan de Universiteit Antwerpen, waar hij een doctoraat zal afwerken en les zal geven in stedenbouw en ruimtelijke planning.

Fusie

Een van de belangrijkste initiatieven die De Boeck heeft genomen, zijn de fusiegesprekken met omliggende gemeentes Herne en Galmaarden. “Dat proces zit nu ingebed in de gemeenteraden en andere diensten. Ik zal het nu niet meer vanop de eerste lijn meemaken, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat alles goed zal aflopen”, zegt De Boeck.

Gunther De Wilde, sinds 2000 onafgebroken schepen van Gooik en huidig eerste schepen, neemt vanaf 15 september het mandaat van burgemeester over.