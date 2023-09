Man (32) die aanrijding veroorzaakte waarbij Herman (62) omkwam, was onder invloed van drugs: “Hij kan zich nog altijd niet herinneren wat er die dag gebeurde”

De 32-jarige man die zaterdag bij een roekeloos inhaalmanoeuvre in Diksmuide een zwaar verkeersongeval veroorzaakte waarbij Herman Tanghe (62) stierf, was onder invloed van drugs. Dat blijkt uit de bloedresultaten. De raadkamer besliste hem een maand langer in de cel te houden. “Zijn medische toestand is niet goed en hij kan zich nog steeds niet herinneren wat er die dag gebeurde”, zegt zijn advocaat Thomas Bailleul.

Zaterdag voerde K.K. uit Houthulst in het centrum van Diksmuide een roekeloos rijmanoeuvre uit, volgens het parket aan overdreven snelheid. Hij haperde aan een voorligger, en knalde vervolgens aan de overzijde van de weg op drie andere auto’s. Er vielen vier gewonden maar bovenal: fietser Herman Tanghe (62) uit Vladslo, vader van vier kinderen, werd dodelijk geraakt en overleed ter plaatse.

Door welke auto Herman geraakt werd wordt nog onderzocht. De man werd na het ongeval gearresteerd en door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van onopzettelijke doding. Hij zat sinds vorig weekend in de cel en verscheen vrijdag voor de raadkamer in Veurne. Die besliste om hem nog een maand langer aan te houden. Uit het bloedonderzoek blijkt intussen dat K.K. reed onder invloed van drugs. (lees verder onder de foto)

Het ongeval was bijzonder zwaar. — © jhm

Gezondheid niet goed

“De bloedresultaten van mijn cliënt zijn net binnen maar die wil ik eerst bespreken met hem”, zegt advocaat Thomas Bailleul. De raadkamer vond het nodig om de man langer in de cel te houden in het kader van het onderzoek en daartegen hebben we ons niet verzet. Zo komt er nog een onderzoek naar de geestestoestand van mijn cliënt. Zijn gezondheid is momenteel niet zo best en daarom was hij ook niet aanwezig op de zitting. Hij kan zich nog steeds niet herinneren wat er de momenten voor en tijdens het ongeval precies heeft voorgedaan. We werken momenteel aan traject voor mijn cliënt om te werken aan de juiste begeleiding zodat dit nooit meer kan gebeuren. Dat is nu onze grootste bekommernis.”

