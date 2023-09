Belgische motorrijder ligt na ongeval vier dagen naast de autosnelweg, tot een Fransman hem toevallig vindt

De Belgische bestuurder raakte op woensdag 30 augustus betrokken bij een ongeval op de A75 in het Franse Lozère waardoor hij in de berm belandde. Pas vier dagen later, op zondag 3 september, werd hij door een jonge automobilist gevonden die alles via zijn dashcam filmde. Op de beelden is te zien hoe de Fransman Diego Rondriguez iets donker filmt op zijn rechterkant. Hij beslist dan om terug te draaien en ziet daar een man liggen die nog probeert te bewegen.

© Diego Rondriguez

De automobilist, die samen met zijn 15-jarige zus onderweg was, stopte om de motard te helpen en de hulpdiensten te bellen. Volgens de brandweer van Saint-Chely was de man vanuit de berm naar de autosnelweg gekropen ondanks de vele breuken die hij had opgelopen. “Hij kon snel geholpen worden door de brandweer en werd vervolgens met een helikopter weggevoerd”, aldus de brandweer op Facebook.

Aanvankelijk werd er gesproken van een Brit, maar nu blijkt het om een Belgische motorrijder te gaan.