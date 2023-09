Michael Lallemand weet wat er voor Dender op het spel staat in Bergen: “Financieel kunnen we een klapper treffen in de volgende ronde”

De gedroomde bekerclash tegen de buren van Eendracht Aalst viel in het water, maar ook in het stadion Charles Tondreau van RAEC Bergen wacht Dender een warme ontvangst bij het team van coach Dante Brogno en aanvoerder Alessandro Cordaro. Dender-coach Timmy Simons is niet van plan om fel te roteren.

Michael Lallemand treft zondag in Bergen alvast een paar oude bekenden. “Met Loïc Thissen speelde ik nog samen in de jeugd van Standard. Met Gaël Kakudji deelde ik nog de kleedkamers van Club Luik. Een derby tegen Aalst was misschien wel leuker geweest, maar helaas lukte dat niet. Voor Bergen is de komst van Dender niet de match van het jaar, maar aan motivatie zal het de gewezen eersteklasser ook wel niet ontbreken. Met Eupen speelde ik meerdere keren in Bergen. Het is een klein maar gezellig stadion. Het spreekt voor zich dat we ons moeten kwalificeren. Financieel kan de club een klapper treffen in de volgende ronde en als speler biedt het de kans om in de belangstelling te treden. Vorig jaar kon onze wedstrijd tegen Standard zelfs live gevolgd worden op de tv-zender RTL. Met Deinze knikkerde ik ook ooit Club Brugge uit de beker. Dergelijke wedstrijden blijven bij.”

Michael Lallemand tankte vertrouwen aan de Gaverbeek, waar FCV Dender titelfavoriet Zulte Waregem domineerde. “We speelden een schitterende wedstrijd in alle compartimenten en werden beloond met de verdiende gelijkmaker, een magnifieke goal van Nicolas Rajsel. We verdienden eigenlijk om te winnen. Met een tussenbalans van 5 op 12 werden we karig beloond voor het spel dat we brachten. We moeten blijven doorgaan op deze basis. Fysiek maken we nog steeds vooruitgang. De afwerking moet wel nog scherper. Dan wordt misschien in mijn richting gekeken, maar ik ben niet de enige aanvaller en ook van uit andere linies kan gescoord worden. Onze sterke prestatie in Waregem was voor mij geen verrassing. We bewezen al eerder dat deze ploeg in staat is om een hoog niveau te halen.”

Spelers die het verdienen

Timmy Simons is op zijn hoede voor de trip naar Bergen en is niet van plan om veel te wijzigen. “Je mag enkele andere namen verwachten in vergelijking met Waregem, maar van roteren is geen sprake. Ik breng enkel spelers aan de aftrap die dat ook verdienen. Bergen mogen we alvast niet onderschatten. Het is een goed georganiseerde ploeg en een speler als Cordaro verdient nog steeds zijn strepen. Als we enkel op kwaliteit het verschil willen maken, zou dat fors kunnen tegenvallen. Voor mezelf is het intussen niet eenvoudig om selecties te maken. Het doet me soms pijn om iemand als negentiende man naar de tribune te sturen.”

Bij Dender werd afscheid genomen van Valerii Dubko, terwijl met Arnaud Dony nog een nieuwkomer werd verwelkomd. “Dony raakte bij Union wat op het achterplan door de scherpe concurrentie, maar ik geloof in zijn potentieel. Dubko is een schitterende kerel met een fantastische mentaliteit, maar ik kan hem geen basisplaats garanderen. In die optiek kan ik zijn beslissing begrijpen om te kiezen voor de kans op meer speelminuten.”