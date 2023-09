“Alsof het de normaalste zaak van de wereld was”: naaktfotograaf krijgt celstraf met uitstel voor aanranding en verkrachting van modellen

De feiten dateren uit 2017 en 2020. De drie slachtoffers dienden elk apart een klacht in tegen de man, waarna het Brusselse parket een onderzoek opende en hij deze zomer voor de rechter moest verschijnen. Een van de slachtoffers verklaarde dat de beklaagde haar had gecontacteerd via Facebook.

“Hij voegde een link toe naar zijn werk online”, getuigde ze bij VRT NWS. “Het was heel kleurrijk en artistiek, dus ik zag het wel zitten.”

Insmeren met olie

De fotograaf vroeg de jonge vrouw om naakt te poseren, waar ze uiteindelijk mee instemde. “Ik sprak met een vriendin die eerder als naaktmodel had geposeerd voor een van zijn shoots. Ik checkte even hoe dat bij haar was verlopen. Ze was er erg positief over het resultaat.”

Maar tijdens de fotoshoot liep het mis. De man begon haar zonder toestemming in te smeren met olie en raakte haar aan op verschillende intieme plaatsen. “Hij deed alles met zo’n zelfvertrouwen, alsof het de normaalste zaak van de wereld was”, getuigde ze daarover.

In shock

De man bleef echter verder gaan en misbruikte het model op seksueel vlak. “Ik wilde aanvankelijk niet overkomen als een vervelend model dat overal over klaagt en bij elke stap tegenwerkt. Maar toen hij mijn grenzen nog verder overschreed, raakte ik in shock. Er ging van alles door mijn hoofd. Ik probeerde zijn acties ter plaatse te rationaliseren, maar dan kom je op een punt waarop je beseft dat wat hij deed niets meer met fotografie te maken heeft”, verklaarde het slachtoffer.

Op zijn proces ontkende de man dat hij de drie vrouwen seksueel had misbruikt. “Mijn cliënt ontkent elke tenlastelegging”, pleitte zijn advocaat.” Het is een woord versus woord-situatie waarbij er onvoldoende objectieve stukken voorhanden zijn die zonder gerede twijfel bewijzen dat de aanklachten zich effectief hebben voorgedaan”, klonk het.

Begeleiding volgen

De rechtbank zag dat echter anders en veroordeelde de man vrijdag tot een celstraf van 30 maanden met uitstel onder voorwaarden. Zo mag hij onder meer geen contact meer opnemen met de slachtoffers, moet hij vast werk zoeken en wordt hij verplicht tot het volgen van een intensieve psychotherapeutische begeleiding.

De advocaat van een van de slachtoffers reageert tevreden op het vonnis. “Gerechtigheid is geschied”, zegt meester Eva Somers. “Het ging om een zaak van woord tegen woord, maar gelukkig heeft de rechtbank rekening gehouden met een aantal elementen, zoals de gelijklopende verklaringen, om de beklaagde over de hele lijn schuldig te verklaren.“