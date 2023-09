Passagier overleden op Air Canada vlucht naar Brussel

“Bij de aankomst van een vlucht van Air Canada in Brussel hebben onze medische diensten en de politie moeten vaststellen dat een passagier overleden was”, zegt Ihsane Chioua Lekhli, de woordvoerster van Brussels Airport. Meer informatie, over wat er precies gebeurd is en wie de persoon is, kon niet gegeven worden.

Het is niet duidelijk of de passagier een Belgische onderdaan is of niet.