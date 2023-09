Eendracht Aalter en KVV Sint-Denijssport staan al voor een belangrijk onderling duel: “Winst is noodzaak om onszelf niet onder druk te zetten”

“We zullen een veel hoger niveau moeten halen dan tegen SK Pepingen-Halle om punten te pakken”, beseft Michiel De Zutter (Eendracht Aalter). “We gaven twee doelpunten te gemakkelijk weg en bezondigden ons aan te veel slordigheden. We speelden in het laatste halfuur dan wel tegen een numerieke minderheid, maar konden weinig dreigen. We misten in alle linies scherpte en overtuiging. Ik hoop dat mijn spelers de ernst van de situatie inzien. Ik heb mijn ongenoegen duidelijk laten blijken. SK Pepingen-Halle is niet beter dan Eendracht Aalter, maar kreeg de punten te gemakkelijk van ons cadeau.”

“We hebben tegen Sint-Denijssport geen alternatief. Dit is een van die thuismatchen die we moeten winnen om uit de gevarenzone te blijven. In het andere geval zetten we onszelf iets meer onder druk. We moeten in de rangschikking vier teams achter ons houden om het behoud te verzekeren. De pech blijft ons wel achtervolgen, want Jordy Van De Walle, Jochen Sucaet, Emre Dönmez en aanvoerder Boris Waegebaert moesten geblesseerd toekijken. Ik kan tegen Sint-Denijssport ook geen beroep doen op Jeffrey Verplancke, die met een liesblessure sukkelt,” besluit De Zutter.

Wennen aan het niveau

Bij KVV Sint-Denijssport horen we dezelfde geluiden. De groenhemden hebben twee opeenvolgende promoties achter de rug en mikken in eerste instantie op het verzekeren van het behoud. “Dit is ook voor ons een belangrijke wedstrijd”, beseft coach Jean-Marie Alexander. “Er zijn een aantal reeksgenoten die voor ons over dertig speeldagen te sterk zijn. Ik denk onder meer aan SK Roeselare, waartegen we vorige zondag in het zand beten. De West-Vlamingen waren voor ons een maatje te groot en zullen hoog eindigen. Het was geen schande om tegen de ploeg van onder meer ex-prof Kristof D’Haene te verliezen. We trekken naar Aalter om de drie punten te proberen pakken. Met een gelijkspel schiet je niet veel op als je minstens op de twaalfde plaats moet eindigen. We willen de trein niet missen en ons blijven positioneren in de middenmoot van de rangschikking.”

“Het is voor mijn ploeg aanpassen en wennen aan het niveau en het tempo van derde afdeling. Enkele jongens speelden nog mee in tweede provinciale en hebben grote stappen voorwaarts gezet, maar we mogen van hen geen mirakels verwachten. Er wordt op de trainingen hard en met de juiste mentaliteit gewerkt. We gaan proberen ons vel duur te verkopen tegen Eendracht Aalter. Ik zal ondanks het verlies tegen SK Roeselare weinig of geen wijzigingen doorvoeren. We zullen na de wedstrijd van zaterdag al iets beter kunnen inschatten hoe zwaar wij wegen”, besluit Alexander.