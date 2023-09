Hugo Sigal trapt cupcake-actie af van Stichting Alzheimer Onderzoek: “Met Hugo erbij, is het direct feest”

Hugo Sigal is de trotse peter van de Stichting Alzheimer Onderzoek - Stopalzheimer. — © if

Stopalzheimer organiseert elk jaar de cupcake-actie, waarbij woonzorgcentra, ziekenhuizen en mensen thuis cupcakes bakken en deze verkopen. De opbrengst gaat naar het Belgisch wetenschappelijk onderzoek naar dementie en opleiding van dementie-experten.

Wemmelaar Hugo Sigal, de peter van de Stichting Alzheimer Onderzoek, trapt de cupcake-actie af op 12 september in woonzorgcentrum Hestia in Wemmel. Hij zal samen met de bewoners cupcakes versieren en er zal ook muziek zijn. “Ik wil meer aandacht vragen voor de ziekte”, verklaarde Hugo toen hij peter werd van Stopalzheimer.

LEES OOK. “Zo’n verstandige en charmante vrouw”: overlijden van Nicole komt hard aan in woonzorgcentrum waarvan ze meter was

“Misschien is het gek om het zo te zeggen, maar ik hoop dat Stopalzheimer zo belangrijk wordt als Kom op tegen Kanker. Colleke (Nicole) heeft het allebei gehad: kanker én alzheimer. We worden allemaal ouder en grijzer.”

“Ik ondervind het in mijn omgeving, dat mensen zeggen: ook in onze familie is er iemand die het heeft, een tante, een zus, mijn man, mijn vrouw... Daarom ga ik me hier echt voor inspannen”, zo zei Hugo in een interview op de VRT. Na het overlijden van Nicole, vroeg Hugo om een gift te doen aan de Stichting Alzheimer Onderzoek ter nagedachtenis van Nicole.

Vorm van dementie

“Ongeveer 70 procent van de bewoners van woonzorgcentra hebben een vorm van dementie”, zegt directeur Joost Martens van stopalzheimer.be. “Zodra onze peter Hugo er is, is het direct feest, omdat iedereen hem kent. Het is een prachtige start van onze jaarlijkse cupcake-actie. Dementie is een hersenaandoening, waarbij iemand langzaam maar zeker lichamelijk en geestelijk achteruitgaat en op den duur volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen.”

“De ziekte van Alzheimer is veruit de belangrijkste en meest bekende oorzaak. Ongeveer een op de zeven mannen en maar liefst een op de drie vrouwen krijgt een vorm van dementie. Op dit moment zijn er in Vlaanderen en Brussel 141.000 mensen met dementie. Als er niets gebeurt, zal het aantal mensen met Alzheimer in 2046 in België bijna verdubbelen, want er zijn tot op heden geen geneesmiddelen. Daarom is wetenschappelijk onderzoek nodig.”

Betrokken

“Nicole en Hugo zijn altijd zeer betrokken geweest bij ons woonzorgcentrum Hestia in Wemmel”, vult Phaedra Mourisse van WZC Hestia aan. “We zijn erg blij dat Hugo onze cupcakeverkoop start.” Dit jaar werkt Stopalzheimer voor het eerst samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

“De ondersteuning en zorg voor mensen met dementie, vraagt veel van een zorgverlener”, zegt Sigrid De Geyter van het expertisecentrum Memo - Vlaams-Brabant. “Door het verhogen van hun deskundigheid via opleiding en coaching, krijgt de persoon met dementie waar hij recht op heeft: een warme, integrale en persoonlijke benadering van zijn mens-zijn.”