Rebellen doen tweelingbaby’s explosievengordel om nadat hun familie werd uitgemoord in Oost-Congo

Beeld ter illustratie. De baby op de foto is niet een van de tweelingbaby’s — © Shutterstock

De rebellengroepering Allied Democratic Forces heeft in het oosten van Congo een tweeling van amper enkele maanden oud explosievengordels omgedaan. Dat zegt Unicef-vertegenwoordiger Grant Leaity. Zulke acties moeten de plaatselijke bevolking zoveel schrik aanjagen dat ze elk verzet tegen de ADF laten varen.

ADF-strijders hadden eerst alle familieleden van de baby’s vermoord. Het was de bedoeling van de terroristen dat de explosievengordel zou afgaan als mensen de kinderen te hulp zouden snellen. Specialisten konden de meisjes, amper enkele maanden oud, bevrijden en in veiligheid brengen. De kindjes waren zwaar ondervoed, maar stellen het inmiddels goed. Ze verblijven nu in een instelling die adoptieouders zoekt.

De Allied Democratic Forces kwamen eind jaren 90 vanuit Oeganda in Congo terecht. Ze beroepen zich op banden met terreurbeweging Islamitische Staat. Al jarenlang zaaien de ADF terreur in het oosten van Congo, waarbij ze bijzonder gruwelijk te werk gaan.

Tragische situatie

De Unicef-afgevaardigde haalde het incident aan als voorbeeld om de aandacht te vestigen op de rampzalige situatie van kinderen in Congo. “Geweld tegen kinderen heeft er een ongekend laag niveau bereikt”, zei Leaity. “Dit land heeft het hoogste aantal ernstige schendingen tegen kinderen in gewapende conflicten. Kinderen worden verkracht, gedood, ontvoerd of ingelijfd als kindsoldaat.”

Alleen al in de bijzonder onrustige provincie Noord-Kivu zijn 38.000 gevallen van misbruik bekend, 40 procent meer dan twee jaar geleden. En dan gaat het nog maar om de top van de ijsberg, vermoedt Leaity. Niet minder dan 2,8 miljoen minderjarigen zijn met hun familie op de vlucht in het oosten van het land.

“Terwijl de wereld wegkijkt, laten we de Congolese kinderen in de steek”, klonk het. Om de gezinnen in het oosten van het land te ondersteunen heeft de VN-kinderrechtenorganisatie 400 miljoen dollar nodig, maar dat bedrag wordt verre van gehaald. Sowieso kan de situatie op lange termijn enkel met een politieke oplossing verbeterd worden.