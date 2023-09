Vlaams minister Brouns: “Geen marge voor duurdere dienstencheques”

In Vlaanderen komt de inruilwaarde nu uit op 26,98 euro per gepresteerd uur, waarvan 17,98 euro voor de overheid. De consument betaalt per cheque 9 euro, waarvan 1,8 euro fiscaal recupereerbaar. In welke mate de 5 euro extra verhaald wordt op de eindgebruiker, is volgens Vlaams Platform Dienstencheques, Federgon en Zorggezind een keuze voor de overheden. “Wij praten over de inruilwaarde”, aldus CEO Ann Cattelain van Federgon.

Maar minister Brouns ziet geen marge voor een hogere inruilwaarde van de dienstencheques die de werkgevers vragen vanaf verkiezingsjaar 2024. “Dat het verdienmodel in de dienstenchequesector onder zware druk staat, is niet nieuw. We gaan de financiering hoe dan ook moeten herbekijken, want ook de lonen van de dienstencheque-medewerkers zijn relatief laag”, reageert Brouns via zijn kabinet. “Als ik met gebruikers praat, dan voel ik dat ze ervoor open staan om een hogere bijdrage te betalen als die ten goede komt van hun huishoudhulp zelf. Dat is de discussie die we dus moeten voeren. We financieren de dienstencheques vandaag al met 1,3 miljard uit de Vlaamse begroting, daar is niet zomaar marge om dat verder te verhogen.”

Ook bij de VRT-radio reageerde Brouns op de oproep vanuit de sector. ‘”Ik denk dat we eerlijk moeten zijn, we hebben op dit ogenblik geen marge binnen de Vlaamse overheid om onze bijdrage nog op te trekken. Dat is geen optie. En de cheques zullen ook niet duurder gemaakt worden, dit en midden volgend jaar.”

Het pleidooi van de dienstenchequesector komt er na een studie van Graydon over de sector. Het analysekantoor kwam onder meer tot de conclusie dat meer dan de helft van de dienstenchequebedrijven vandaag verlieslatend is, een nog steeds toenemend aantal. Bovendien zijn vele gezonde bedrijven niet meer schokbestendig, omdat ze geen of weinig reserves hebben.

Bij de voorstelling van de studie kregen de koepels al de vraag wat ze zullen doen omdat hun pleidooi geen politiek gehoor krijgt in Vlaanderen. “We willen hen op andere gedachten brengen’”, waarbij Cattelain verwees naar de financiële situatie van de sector. De koepels willen bij de vier betrokken ministers van het land langsgaan en vragen hen de kwestie niet vooruit te schuiven. “We hebben goede hoop dat de ministers deze boodschap zullen begrijpen.” De sector wilde de oproep nog voor de begrotingsopmaak voor 2024, een verkiezingsjaar, lanceren en de alarmbel luiden.