Rode Duivels nemen EK-kwalificatiematch in en tegen Azerbeidzjan serieus, Lukaku sowieso aan de aftrap: “Zelfs al had Romelu niet met Roma gespeeld, zou hij starten”

De Rode Duivels hebben hun training afgewerkt in het Dalga Stadion in de buurt van Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Daar nemen de Belgen het morgen ook op tegen Azerbeidzjan, in een EK-kwalificatiematch. Na de training spraken bondscoach Domenico Tedesco en middenvelder Youri Tielemans de pers toe. “Ik ben zenuwachtiger dan anders.”

Geen Courtois, geen De Bruyne: en dus was het de vraag of Romelu Lukaku als aanvoerder al dan niet in de basis begint in Azerbeidzjan zaterdag. Die vraag ruimde bondscoach Domenico Tedesco al snel uit de weg: “Romelu is klaar om te spelen”, klonk het duidelijk. “Hij speelde misschien niet veel met Roma maar hij is altijd fit gebleven. Zelfs als hij niet gespeeld had met Roma was hij gestart. Hij is onze aanvoerder en een heel belangrijke speler.”

De Bruyne onvervangbaar, Casteels nummer 1

Voorin dus geen probleem, maar in doel en op het middenveld moet de afwezigheid van sterkhouders Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne wel opgevangen worden. Al was Tedesco duidelijk: De Bruyne is onvervangbaar… “We kunnen hem niet één op één vervangen. We moeten het collectief opvangen. Dat moet met intensiteit opgevangen worden, met lange runs”, aldus de bondscoach.

Koen Casteels staat morgen tussen de palen.

In doel is de oplossing iets makkelijker te vinden. Wat al vooraf verwacht werd, werd daags voor het duel met Azerbeidzjan ook bevestigd door Tedesco: Koen Casteels is de nummer 1 en staat morgen tussen de palen. Casteels en Lukaku starten dus al zeker, als we de bondscoach mogen geloven. “Nu zeg ik niets meer, anders weten jullie de ganse ploeg al. Ik had ook Maarten Vandevoordt kunnen oproepen maar het is beter dat hij bij de U21 speelt. Hij is zeker één van onze zes beschikbare doelmannen”

Tielemans is klaar

De grote vraag is ook wat Tedesco morgen doet met spelers die dit seizoensbegin nog niet veel minuten maakten in clubverband. Denk maar aan Romelu Lukaku, Leandro Trossard, of Youri Tielemans. “Ik denk niet dat Lukaku 90 minuten kan spelen. Spelers die bij hun club hebben gespeeld, hebben natuurlijk een voordeel. Maar iemand als Youri Tielemans kan zeker ook spelen. Hij heeft een goede voorbereiding gehad. Hij heeft het ritme, dus hij kan spelen. Het is zijn trainer bij Aston Villa die hem niet opstelt maar hij is klaar.”



Youri Tielemans is klaar om te spelen.

Iets wat de middenvelder zelf ook graag bevestigde. “Ik start dan wel niet bij Aston Villa maar ik heb tot hiertoe elke training meegemaakt en in elke wedstrijd meegespeeld. Dus ik ben klaar”, aldus Tielemans. “Ik heb met de trainer van Aston Villa gesproken over het feit dat ik niet speel. Hij kiest nu voor andere spelers maar het is aan mij om mijn best te doen. Hij zei dat er nog speelkansen zou komen. Veel ben ik niet met die uitleg maar ik hoop dat ik me de volgende weken me wat meer kan tonen.” Te beginnen met een goede prestatie bij de nationale ploeg?

Addertje onder het gras

Dat is alvast wat Tedesco hoopt. Hij is niet van plan om een op papier zwakker elftal tussen de linies te brengen, de bondscoach neemt het duel tegen Azerbeidzjan bloedserieus. “Ik ben zenuwachtiger dan anders”, verklaarde hij. “Ik vind dat we al te veel over het EK 2024 spreken. Dat is niet goed. We mogen niet denken dat we er al zijn. Elke wedstrijd is moeilijk. Je moet verder kijken dan alleen de uitslag. Azerbeidzjan heeft dan wel met 5-0 verloren in Zweden, maar dat was echt overdreven. Ze hadden zelfs op voorsprong kunnen komen.”

En dus gaan de Duivels morgen stevig het gaspedaal induwen, al zit er ook een addertje onder het gras. Letterlijk dan. Tedesco en co maakten zich vanmorgen zorgen over de grasmat in de Dalga Arena. Die ligt er erg slecht bij. Dat kan het aanvallende voetbal van de Duivels morgen mogelijk dus een halt toeroepen, al willen ze dat niet als excuus gebruiken. “Het wordt moeilijk, maar dat is zo voor de beide ploegen”, aldus Youri Tielemans.

De grasmat in de Dalga Arena ligt er niet goed bij.