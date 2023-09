Natuurpunt: “Amper wespen geteld deze zomer”

Natuurpunt lanceerde voor de zomer haar campagne ‘Niet meppen, wel appen’. De natuurorganisatie vroeg tussen juni en augustus zoveel mogelijk insecten in kaart te brengen met de soortenherkenningsapp ObsIdentify. Uit de resultaten blijkt dat er met de app massaal insecten digitaal werden gevangen: bijna 40.000 waarnemers telden 1,5 miljoen insecten.

Natuurpunt noemt de resultaten van de tellingen echter verontrustend. De organisatie wijst erop dat Vlaanderen de afgelopen 50 jaar de helft van zijn insecten verloor en dat die dalende trend doorzet. Zo valt het op dat 2023 een zomer met amper wespen was. Er zijn de helft minder meldingen binnengekomen ten opzichte van vorig jaar.

“Dat zal bij sommigen als muziek in de oren klinken, maar weet dat ze een belangrijke rol vervullen in de natuur. En dat ze ook voor mensen heel nuttig zijn. Ze vangen heel wat vliegen en muggen en ze zijn de opruimingsdienst van de natuur”, zegt Natuurpunt.

De top drie van de meest getelde insecten bestaat uit twee vlinders en een wilde bij: klein koolwitje, atalanta en akkerhommel. Niet verwonderlijk, zegt Natuurpunt, want vlinders zijn en blijven de meest populaire insecten. Net buiten de top drie staat het bruin zandoogje. Die was evenwel beduidend minder talrijk aanwezig dan in voorgaande jaren. Ook voor veel andere vlinders was het geen topzomer. Dat komt deels door het wisselvallige weer, maar vlinders lijden ook onder de extreme weersomstandigheden van de afgelopen jaren, zegt Natuurpunt.

Ook andere insectengroepen doen het slecht. Zo werden er bijvoorbeeld van de algemene bessenbandzweefvlieg in vergelijking met vorig jaar 60 procent minder locaties gemeld.

Opvallend is daarnaast dat het aantal waarnemingen van exoten stijgt. De Aziatische hoornaar staat op de vierde plek bij de bijen en wespen. Dat heeft volgens Natuurpunt deels te maken met de spectaculaire toename van de soort maar ook met de media-aandacht die dit opvallende insect al kreeg. Het Aziatisch lieveheersbeestje is dan weer de meest gemelde kever. En ook de buxusmot is aan een comeback bezig.

Daarnaast is het een opvallende trend dat de voorbije decennia warmteminnende insectensoorten Vlaanderen koloniseerden, bijvoorbeeld de braamparelmoervlinder. Koudeminnende soorten nemen af. Het gaat dan onder meer over libellen van vennen, zoals de zwarte heidelibel, of typische insecten van natte heide zoals gentiaanblauwtje.