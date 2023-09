Blink 182-drummer Travis Barker gaat voor vegan Italiaans etentje in Antwerpen: “Iedereen op het terras wou een foto”

Hoog bezoek in Spritz op de Oude Koornmarkt in Antwerpen donderdagavond. Travis Barker (47), drummer van de band Blink-182, deed er krachten op voor de show in het Sportpaleis vanavond. Als overtuigd veganist en liefhebber van de Italiaanse keuken vond hij er helemaal zijn gading. “Hij was heel vriendelijk en ging met iedereen op de foto”, aldus chef Luna Trapani. “Zonder glimlach wel, maar dat hoort zo voor een rocker hè.”

Het mag geen verrassing heten dat Travis Barker op zijn vrije avond in Antwerpen bij Spritz terechtkwam. De drummer en zijn vrouw Kourtney Kardashian zijn eigenaar en vaste klant van een vegan mediterraans restaurant in Las Vegas. “In Spritz serveren we plantaardig Italiaans eten”, vertelt Luna, de leading lady van Spritz. “Hij was hier een beetje op zoek naar zijn ‘thuis’.” De positieve recensies op Google hadden de drummer naar de Oude Koornmarkt geleid, weet de chef te vertellen.

Aangezien het telefoontje van zijn crew voor een reservatie in dovemansoren viel – “het was even heel druk”– stond de ster zonder verwittiging op de dorpel van Spritz. Even schrikken. “Amelie Lens komt hier weleens, en rapper Damso heeft hier ook al gegeten. Maar een ster van dit kaliber? Dat is de eerste keer”, aldus Trapani.

Barker was in het gezelschap van drie mannen, waaronder een bodyguard. Blink 182-collega’s Tom DeLonge en Mark Hoppus waren niet van de partij. “Misschien zijn zij niet zo fan van vegan?”, lacht Luna. Het viertal deelde een antipasti mixto vooraf. Als hoofdgerecht kozen ze voor cacio e pepe, een vegan mac and cheese met cashewkaassaus en geroosterde bloemkool. “Travis zei dat hij alles heel lekker vond. We hebben wel wat complimentjes gekregen. Toen onze jobstudenten uiteindelijk een foto durfden te vragen, was hij echt enthousiast: ‘Met jullie ga ik zéker op de foto, de service was geweldig!’.”

Vanavond in Sportpaleis

De drummer, die tegenwoordig vaak de pers haalt door zijn relatie met Kourtney Kardashian, bleef niet incognito in het restaurant. “Travis en zijn gezelschap zaten buiten op het terras. Zodra één persoon een foto had gevraagd, stond zowat iedereen op het terras recht. Hij nam met iedereen een foto en bleef heel vriendelijk.”

Blink-182 staat vrijdagavond in het Sportpaleis. Het concert is de start van de Europese reünietour van de band. Normaal zouden Travis, Mark en Tom al drie shows gespeeld hebben, maar die werden gecanceld omdat de drummer bij zijn vrouw moest zijn. Kourtney lag afgelopen weekend een dag in het ziekenhuis. Nu ze aan de beterhand is, kon Travis terug naar Europa vliegen om de tour in gang te trappen in Antwerpen.