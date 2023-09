Vrouw die haar man met messteken om het leven bracht, blijft in de cel: “Huiselijk geweld was schering en inslag, ze heeft een droevig leven gekend”

De 44-jarige vrouw blijft in de cel — © IF

De 44-jarige C.M. uit Aalst die vorige week op brutale wijze haar man om het leven bracht, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer van Dendermonde vrijdag beslist. Huiselijk geweld was schering en inslag bij het gezin. “Of dat aan de oorzaak lag van haar daden, is het voorwerp van het onderzoek”, zegt haar advocaat Jeroen D’hondt. “Ze heeft geen mooi leven gekend, dat staat vast. Het is een getraumatiseerde vrouw die niet in de gevangenis thuishoort.”

In de Kruisveldstraat in Aalst voltrok zich op donderdag 31 september een drama. De 44-jarige C.M. bracht er met verschillende messteken haar man Felix M. om het leven. Een van de kinderen trof haar ouders aan en alarmeerde meteen de hulpdiensten. Bij aankomst stelden die vast dat er voor de man geen hulp meer kon baten.

De vrouw verkeerde in kritieke toestand door een zware alcoholintoxicatie en werd naar het ziekenhuis gebracht. Zij zweefde enige tijd tussen leven en dood en ligt nu nog altijd in de ziekenboeg in de gevangenis van Brugge.

Goed geïntegreerd

De vrouw ging op brutale wijze te werk. “Wat haar bezielde, is onduidelijk. Het lijkt erop dat ze een onbedaarlijke woedeaanval gekregen heeft”, zo zeggen bronnen dicht bij het onderzoek. Nochtans leekt het een perfect gezin. Voor zover bekend is de politie nooit moeten tussenkomen voor fysiek of verbaal geweld in de ene of andere richting. Het gezin van Armeense afkomst was goed geïntegreerd.

Wat de buitenwereld niet zag, was dat er binnenskamers alleen maar sprake was van kommer en kwel. “Er is sprake van jarenlang huiselijk geweld”, zegt advocaat Jeroen D’hondt nu. Hij verdedigt de vrouw. “Ze heeft geen mooi leven gekend. Het gaat momenteel niet goed met haar, het is een getraumatiseerde vrouw.”

Hardwerkende vrouw

Of het partnergeweld de aanleiding was voor de feiten maakt onderdeel uit van het onderzoek. “Ze heeft tot op vandaag een vlekkeloos parcours afgelegd. Het is een lieve, hardwerkende vrouw die leefde voor haar gezin. Ze heeft jammer genoeg geen mooi leven gekend met haar partner. Het is een zeer droevig verhaal”, zegt haar raadsman. (lees verder onder de foto)

De buren zijn aangeslagen door wat er zich donderdagavond heeft afgespeeld in hun straat. — © bsb

Ook de buren reageren geschokt. Felix M. werkte als ‘leegmaker’ van huizen die te koop werden gesteld, de vrouw als verpleegster in een ziekenhuis in Aalst. “De man was ontzettend vriendelijk en behulpzaam”, zegt overbuurman Gunter Verheuen. “We hebben verschillende keren gebabbeld en ze zwaaiden al van ver als ze mij zagen. Bij andere buren kwam de man zelfs het gras afrijden. Nooit hebben we ruzie gehoord. Het is een schok, en vooral erg voor de kinderen die nog thuis woonden”, aldus Gunter.

De vrouw werd kort na de feiten aangehouden voor moord en vrijdag kwam de zaak voor de raadkamer in Dendermonde. “Mijn cliënte was zelf ook aanwezig, weliswaar in een rolstoel. Stappen kan ze nog niet”, zegt haar advocaat.

“Verzorging en begeleiding nodig”

“Het was een emotionele zitting voor haar. De zaak is uitvoerig behandeld en ik heb ook gepleit voor haar vrijlating. De gevangenis is geen plaats voor haar. Zijn heeft verzorging en begeleiding nodig.”

De voorzitter volgde het pleidooi van haar raadsman niet. Die besliste dat C.M. nog minstens een maand langer in de cel moet blijven. Verder wou het parket in het kader van het onderzoek geen verdere info vrijgeven.