Tientallen zieken en acht personen naar ziekenhuis na besmetting met darminfectie tijdens feest in Beernem

In Beernem, in West-Vlaanderen, hebben verschillende personen vermoedelijk de darminfectie shigellose opgelopen. Een achttal mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. Minstens twintig mensen raakten besmet en zijn ziek. Het Departement Zorg onderzoekt in samenwerking met het FAVV hoe de besmettingen zijn gebeurd, bevestigen beide instanties vrijdag.

De mensen raakten besmet op een feest dat plaatsvond in een feestzaal in Beernem. Van de vijftig aanwezigen raakten minstens twintig personen besmet met de zeer besmettelijke darminfectie. De besmetting kan plaatsvinden van mens tot mens of via besmette voeding. Daarom nam het FAVV stalen van de voeding. Het Departement Zorg voert onderzoek uit bij de aanwezige personen en personeelsleden.

“We brengen nu nog in kaart hoeveel mensen precies ziek zijn geworden en hoeveel mensen opgenomen werden in het ziekenhuis”, zegt Joris Moonens van het Departement Zorg.” Shigellose is zeer besmettelijk. Als iemand besmet was op het feest, kan het snel de ronde doen van persoon tot persoon. Als iemand die het voedsel bereidde besmet was, kan het ook via het voedsel doorgegeven zijn. Ook via besmette voorwerpen zoals toiletten of handdoeken kan de ziekte zich verspreiden.”

De aanwezige personen en personeelsleden worden bevraagd naar wie wanneer ziek werd, mogelijk al voor het feest en of ze onlangs op reis gingen. “Shigellose komt in sommige andere landen frequenter voor”, zegt Moonens. Van de zieke mensen en bij het personeel, worden stoelgangsstalen afgenomen om te onderzoeken of zij besmet zijn met de shigellabacterie. Het FAVV onderzoekt stalen van de voeding. Alle stalen worden geanalyseerd door Sciensano.

Handhygiëne

Alle aanwezigen op het feest kregen de raad om een zeer rigoureuze handhygiëne toe te passen. In de feestzaal zelf, die bestaat uit verschillende zalen, zijn de nodige desinfecties gebeurd. Er zullen nog opvolgstalen worden genomen door het FAVV. Tot dan blijft het sanitaire blok waar het feest plaatsvond, gesloten. Andere klanten die in een van de andere zalen aanwezig waren, werden ook bevraagd. Daaruit blijkt dat er geen andere zieken waren. Het FAVV laat weten dat uit de eerste vaststellingen ter plaatse bleek dat de nodige hygiënemaatregelen op het vlak van voedsel werden nageleefd.

De shigellabacterie. — © Getty Images/Science Photo Libra

Shigellose wordt veroorzaakt door besmetting met een shigellabacterie. Symptomen zijn koorts, buikpijn, braken, en diarree. Shigellose kan ernstig zijn en complicaties geven zoals uitdroging, ernstige aandoeningen van de darm en in zeldzame gevallen bloedvergiftiging. Een besmetting is hevig, maar geneest meestal spontaan na vijf tot tien dagen. Shigellose komt sporadisch voor in Vlaanderen met een tweehonderdtal gemelde gevallen per jaar.