Brandstichtingen en sabotage op Duitse spoor volgens speurders wellicht politiek gemotiveerd

De Duitse politie vermoedt politieke motieven achter vandalisme dat vrijdag leidde tot zwaar verstoord verkeer op de belangrijke spoorlijn tussen Berlijn en Hamburg. Op drie plaatsen langs de lijn in Hamburg vatten kabelschachten vuur, zegt de politie. De brandjes werden vrijdag tussen 2.30 en 3.40 uur ontdekt en werden snel geblust. Deutsche Bahn moest daardoor de treinen langs de belangrijkste spoorwegverbinding annuleren of laten omrijden.

Die brandjes zijn aangestoken, vermoedt de politie. Getuigen krijgen de vraag zich te melden. Ten vroegste zaterdagmorgen zal het verkeer op de lijn hersteld kunnen worden, en volgens een spoorwoordvoerder zal het nog langer duren vooraleer de treinen weer volgens het boekje rijden.

In een bericht op de extreemlinkse site Indymedia lijkt het vandalisme te worden opgeëist, maar politiebronnen melden dat de authenticiteit van die claim nog niet bepaald is. “Een paar liter benzine in de kabelschachten was bedoeld om zo lang mogelijke onderbrekingen of belemmeringen te veroorzaken in het transport van bijvoorbeeld grondstoffen die werden verkregen bij neokoloniale uitbuiting.” Het bericht focust op goederentransport en claimt dat de gesaboteerde delen van de lijn niet door passagierstreinen gebruikt worden, maar dat blijkt niet te kloppen.

Niet alleen treinen op de lijn Berlijn-Hamburg zijn getroffen, ook in het oosten en zuiden kampt het treinverkeer met vertragingen.