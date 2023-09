DE INSIDER. Alle ogen op Lukaku: “Zelfs een Romelu met één been moet in de ploeg”

Hij staat dan toch gewoon in de ploeg bij de Rode Duivels, zaterdag tegen Azerbeidzjan. Romelu Lukaku. Deze zomer leek het even helemaal fout te gaan door een ongeziene transfersoap, en werd zijn positie bij de Duivels zelfs in vraag gesteld. Is hij nog wel dezelfde topspits van weleer? In onze actuapodcast De Insider kruipt voetbalreporter Jürgen Geril in het hoofd van Lukaku: “Hij strijdt tegen veel vijanden. Maar ze zijn ook zijn brandstof.”