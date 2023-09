Sarah Trioen, links als hulpjuf in basisschool Immaculata. — © if

Ieper

Sarah Trioen (30) stierf donderdag na een aanrijding op de rotonde bij de Ieperse Rijselpoort. Ze was op weg naar een onthaalmama, bij wie ze mee zorgde voor de kinderen. De betreurde vrouw bleek ook een gewaardeerde hulpjuf in een Ieperse basisschool en was jarenlang vrijwilliger bij een speelpleinwerking voor kinderen met een beperking. “Ze had een hart voor kinderen.”