Saudi-Arabië gaf ruim 800 (!) miljoen euro uit op transfermarkt deze zomer, maar dat is peanuts in vergelijking met Engelse clubs

De voetbalclubs in Saudi-Arabië hebben deze zomer in totaal 817 miljoen euro (875,4 miljoen dollar) besteed op de internationale transfermarkt. Daarmee staat Saoedi-Arabië op de tweede plaats achter Engeland, zo blijkt vrijdag uit een FIFA-rapport.

Onder meer Gouden Bal Karim Benzema, Sadio Mané en Rode Duivel Yannick Carrasco kozen, net als nog een rist andere klinkende namen, voor een nieuw avontuur in het Midden-Oosten. Volgens de wereldvoetbalbond is Saoedi-Arabië goed voor 14 procent van alle uitgaven op de transfermarkt deze zomer. “Het is de eerste keer dat clubs aangesloten bij een andere confederatie dan de UEFA de kaap van 10 procent overschrijden”, klinkt het.

Overigens heeft het gespecialiseerde consultancybureau Deloitte het vrijdag in een ander rapport over 894 miljoen euro (957 miljoen dollar) uitgaven door Saoedische clubs.

Yannick Carrasco tekende op de valreep voor Al-Shabbab. — © BELGA

Ondanks de enorme investeringen blijft de Saudi Pro League wel in de schaduw van de Premier League. De Engelse clubs trokken voor zo’n 1,85 miljard euro (1,98 miljard dollar) nieuwe spelers aan. Deloitte plakt er zelfs het cijfer van 2,74 miljard op. Op ruime afstand volgen de competities uit de andere belangrijke Europese competities zoals Frankrijk (859,7 miljoen dollar), Duitsland (762,4 miljoen dollar), Italië (711 miljoen dollar) en Spanje (405,6 miljoen dollar).

Aan inkomende zijde topt Duitsland de ranking met 1,11 miljard dollar.

In totaal werd er deze zomer, tussen 1 juni en 1 september, voor een recordbedrag van 7,36 miljard dollar (6,88 miljard euro) geïnvesteerd op de transfermarkt, een stijging met 47,2 procent ten opzichte van 2022. Daarvan was 696,6 miljoen dollar bestemd voor zaakwaarnemers en er werden meer dan 10.000 transfers beklonken.