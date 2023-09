INTERVIEW. Bart Verhaeghe, de nummer 1 in onze Power Top 50: “Voetballers gaan nog grotere wereldsterren worden”

Hij is de nummer 1 in onze Power Top 50 en is volgens experts de meest invloedrijke man in het Belgische voetbal. Bart Verhaeghe (58) bouwde Club Brugge het afgelopen decennium uit tot de meest succesvolle en bestgerunde club in ons land. Daarnaast zocht de ondernemer mee naar twee bondscoaches en professionaliseerde hij de voetbalbond toen hij er ondervoorzitter was. Daarom: Verhaeghe over de toekomst van de voetballerij en die van blauw-zwart – dat te koop staat.