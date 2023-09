Nieuwe trainer Vincent Euvrard maakt er geen geheim van wat zijn doel is bij Zulte Waregem: “We willen en moeten promoveren”

Het meisje van de communicatiedienst van Essevee werd er zelfs eventjes stil van en sloot het gesprek van zowat drie kwartier zelf af. Of het nu Dury, Simons, Leye of D’Hollander was, zelden sprak een coach zoveel over zichzelf, de club waar hij na het behalen van de titel recent moest vertrekken en waarvoor wij gekomen waren: zijn nieuwe werkgever Zulte Waregem, die hij ten koste van alles snel terug naar de Jupiler Pro League moet brengen.

Over RWDM en zijn vertrek uit Molenbeek kunnen we kort zijn. “Ik had er drie fantastische jaren en de nieuwe eigenaar John Textor waardeerde mij, maar we hadden gewoon een andere kijk op de zaken”, zei Euvrard.

Vervolgens nam hij zowat anderhalve maand de tijd om te rusten en te herbronnen. Zijn lichaam was net gewend aan het nieuwe ritme en begin september stond een reisje gepland, toen zijn oude ploegmaat van bij STVV, Tom Caluwé, belde. De nieuwe sportief manager van Essevee had het bij KV Mechelen ook al eens meegemaakt. Na de degradatie wilde het maar niet vlotten onder Dennis van Wijk en dus werd Wouter Vrancken gehaald. Malinois promoveerde en vorig seizoen was Vrancken op twee minuten na zelfs landskampioen met Genk. Ook voor Euvrard is zo’n parcours niet uitgesloten, want de in Limburg wonende West-Vlamingen is pas 41 en een van de kroonprinsen onder de Belgische trainers. Ex-prof, intelligent, welbespraakt, leerling ook van Frank Vercautren en gepromoveerd als T1 en T2 met Cercle, OHL én RWDM. Bij Zulte Waregem kunnen ze nu wel niet achterover leunen, maar als deze trainer er niet in slaagt om Essevee terug naar 1A te brengen, zijn er andere zaken in het spel.

Juiste mix

Dat het nu finaal Zulte Waregem werd voor Euvrard, is geen toeval. “Ik ken Waregem, want mijn broer (Yannick, nu assistent-coach bij Anderlecht, red) en mijn petekinderen wonen hier”, stak hij van wal. “Ik zal hier trouwens ook een flat zoeken. Deze club heeft bovendien alles om tot de eerste acht in België te horen. Dit is een ploeg uit de Jupiler Pro League die even in de Challenger Pro League speelt.”

Euvrard wil zich dan ook absoluut niet verstoppen en komt er helemaal voor uit dat promoveren het doel is. “We hebben daarvoor ook de spelers en de juiste mix van jeugd en ervaring. Er zijn spelers bij die vijf keer kampioen werden, dat wil toch wat zeggen?” Maar hij voegt er ook meteen aan toe: “Het verleden telt niet meer. Het gaat er om wat je vandaag op het veld brengt en hoe je probeert om de beste versie van jezelf te zijn. Als dat gebeurt in combinatie met de methodologie en principes die we er willen in brengen, dan zie ik geen andere manier dan te promoveren. Dat brengt inderdaad druk teweeg, maar ik ben dat gewoon. Bij RWDM moesten we ook eerst achtervolgen en elke week winnen. Druk zorgt er ook voor dat iedereen het beste van zichzelf moet geven.”

Weinig tijd

Euvrard kent 1B als zijn broekzak en weet hoe je er de hoofdvogel afschiet. “Het moet anders en beter dan wat het was in de vier voorgaande matchen, want dat was voor mij onvoldoende. Ik wil een ploeg zien die voor mekaar wil werken en door het vuur gaat, voor mij is dat de basis. Met talent alleen pak je geen titel. Daar zijn ze hier intussen ook wel achter na die 7 op 12. Elke trainer heeft zijn eigen visie en aanpak. Ik zal de mijne hier proberen te implementeren.”

Daarom nam Euvrard met Jonathan Alves en Frédéric Stilmant ook zijn twee assistenten van bij RWDM mee en zoekt hij nog naar hulp. “Geen afbreuk aan de kwaliteiten van de mensen de er waren, maar deze mensen ken ik en we boekten samen successen. We hebben weinig tijd en moeten veel spelers meenemen in onze methodologie. Als dat ook nog eens voor de staf moet, dan zijn er te veel vraagtekens. Het moest snel gaan en dat kan niet met nieuwe mensen.”

Van de huidige kern werkte hij in het verleden enkel nog met Nicolas Rommens bij RWDM. Hij kreeg woensdag wel nog inspraak in de transfer van Robbe Decostere van Cercle naar de Gaverbeek en had slechts drie dagen om zijn nieuwe ploeg klaar te stomen voor de bekermatch tegen Sint-Lenaarts. “Zij gaan hier goed georganiseerd komen spelen. Een bekermatch tegen een lager spelende club is nooit gemakkelijk, dat weten we. Maar we moeten allemaal samen de draad weer opnemen en onze verantwoordelijkheid pakken. Er zijn mooie dingen mogelijk, maar je moet beseffen waar je nu staat en dat dit een werk van lange adem is en veel energie en kracht kost. De titel pakken in 1B, daar gaat het nu om.”