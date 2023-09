Democratisch boegbeeld Nancy Pelosi (83) stelt zich opnieuw verkiesbaar in 2024

De 83-jarige Amerikaanse politica Nancy Pelosi wil zich volgend jaar opnieuw verkiesbaar stellen voor het Huis van Afgevaardigden. Pelosi was twintig jaar lang leider van de Democraten in het Huis en ook jarenlang voorzitter of Speaker of the House, maar kondigde vorig jaar haar afscheid aan.

“Nu meer dan ooit heeft onze stad ons nodig om de waarden van San Francisco te bevorderen en ons herstel te stimuleren. Amerika moet aan de wereld laten zien dat onze vlag er nog steeds is, met vrijheid en rechtvaardigheid voor IEDEREEN. Daarom stel ik me kandidaat voor herverkiezing – en vraag respectvol om uw stem”, schreef de Californische Nancy Pelosi in een post op X (voorheen Twitter).

De 83-jarige Pelosi wil haar lange politieke carrière dus nog met een aantal jaren verlengen. Ze werd voor het eerst verkozen in 1987, en stond sinds 2002 – twee decennia lang dus – aan het hoofd van de Democratische fractie in het Huis. Pelosi was tweemaal voorzitter of ‘Speaker of the House’, eerst van 2007 tot 2011 als de eerste vrouw die in de functie, daarna van 2019 tot januari 2023. Ze trad af nadat de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen of midterms wonnen.

Pelosi wordt beschouwd als een sluwe politica en een bekwaam fondsenwerver. Ze speelde een cruciale rol in enkele van de grootste politieke overwinningen van de Democratische presidenten Barack Obama en Joe Biden. Ze geldt als een pionier voor vrouwen in de Amerikaanse politiek, maar ook als een polariserende figuur die het geliefkoosde mikpunt is van de Republikeinse Partij.

In de Amerikaanse volksvertegenwoordiging zijn er relatief veel ouderen. Een van de alleroudsten is ook een Democrate uit San Francisco, de 90-jarige senator Dianne Feinstein. De Democratische president Joe Biden is 80 jaar en streeft ernaar in 2024 herkozen te worden.