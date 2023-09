Agentschap Opgroeien trekt vergunning in van kinderdagverblijf Kamiel in Hasselt

Het Agentschap Opgroeien trekt de vergunning in van kinderdagverblijf Kamiel aan de Boerenkrijgsingel in Hasselt. Het dagverblijf kreeg al op 24 februari een verwittiging van Opgroeien dat de vergunning zou worden opgeheven als de opvang de vastgestelde tekorten niet tijdig zou aanpakken. De verwittiging kwam er toen na meldingen die het agentschap kreeg van bezorgde ouders over de aansturing, de gebrekkige communicatie met ouders, verzorging, veiligheid, pedagogische aanpak, hygiëne en het aantal kinderen en kinderbegeleiders.

Die gebreken werden volgens Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien de afgelopen maanden niet voldoende aangepakt. “Toen waren we al heel bezorgd en hebben we de uitbater de kansen gegeven om die tekorten structureel aan te pakken en we hebben dat ook verschillende keren aangemaand. Uiteindelijk hebben we de beslissing genomen om de vergunning op te heffen omdat dit voor ons een eindpunt is in een lang traject van handhaving.” De vergunning wordt op 16 oktober ingetrokken. Door de sluiting verdwijnen er 25 plaatsen in de kinderopvang in Hasselt.

De eigenaar van het kinderdagverblijf Kamiel kondigde eerder deze week aan dat hij naast Kamiel ook de door hem uitgebate kinderopvang Charlotje in de buurt van de Grote Ring in Hasselt sluit omdat twee begeleiders na een incident vertrokken waren. De twee verzorgsters waren opgestapt nadat een van hen vergat om een tuinpoortje te sluiten na een wandeling.

Ook voor Charlotje heeft het Agentschap Opgroeien in maart een handhaving uitgevaardigd. Ook hier werden er verschillende, herhaalde tekorten vastgesteld. Of ook deze vergunning wordt ingetrokken, weet het agentschap nog niet. “Dit volgen we van zeer nabij op”, klinkt het.