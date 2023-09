49 burgers en 15 soldaten gedood bij twee aanvallen in Mali

De eerste aanval viseerde een passagiersboot van de openbare maatschappij Comanav op de rivier de Niger, in de regio van Gourma-Rharous tussen Timboektoe en Gao. De tweede aanval had een legerkamp in Bamba in de regio van Gao als doelwit.

De twee aanvallen zijn volgens de door militairen gecontroleerde regering in Bamako opgeëist door GSIM, een islamistische groep met banden met Al Qaeda. Bij de tegenaanval van het Malinese leger zijn volgens de regering “een vijftigtal terroristen” gedood.

GSIM had enkele weken geleden een blokkade van Timboektoe aangekondigd. Die aankondiging viel samen met een wijziging van het veiligheidsdispositief rondom de stad. De militairen, die in 2020 de macht grepen in Mali, hadden er twee kampen overgenomen van de VN-missie Minusma. Dat heeft geleid tot gevechten met jihadisten, maar ook met vroegere Toeareg-rebellen.