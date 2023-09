Extreemrechtse stokebrand Björn Höcke moet zich voor de rechter verantwoorden wegens opruiing na opheffing immuniteit

De commissie ging daarmee in op een vraag van het openbaar ministerie van Mühlhausen. Dat wil Höcke aanklagen vanwege een post op Telegram van vorig jaar. Daarin liet het invloedrijke Afd-lid zich uit over een gewelddaad in Ludwigshafen. Höcke schreef dat de dader wellicht leed aan de “onder migranten wijdverspreide ziekte die hen ‘Allahu Akbar’ doet roepen.”

Höcke reageerde zelf op X, het voormalige Twitter, dat hij geviseerd wordt vanwege een “verkeerde mening” en het “in vraag stellen van de leidende klasse”.

Volgens leden van de commissie Justitie van het deelstaatparlement is een veroordeling van Höcke wegens opruiing waarschijnlijk. Zelf pocht hij er op sociale media mee dat zijn immuniteit al voor de zevende keer is opgeheven.

De 51-jarige Höcke is officieel slechts AfD-fractievoorzitter in het parlement van Thüringen. Hij is echter ook de drijvende kracht achter de grote, en steeds invloedrijkere, uiterst rechtse factie van de partij.

Leden van deelstaatparlementen in Duitsland zijn in principe beschermd tegen vervolging. De weg voor een aanklacht kan alleen vrijgemaakt worden mits goedkeuring van een parlementscommissie.