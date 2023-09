Zestien agenten gewond bij rellen in Noord-Ierland: “Arrestanten wilden politiemensen doden met handgranaten en explosieven”

Bij rellen in Noord-Ierland zijn zestien politieagenten gewond geraakt. Ze werden in de stad Londonderry bekogeld met stenen en molotovcocktails, zo deelde de politie mee.

De politie was eigenlijk bezig met huiszoekingen. Daarbij werden vuurwapens, handgranaten en explosieven in beslag genomen. Drie mensen werden opgepakt. Volgens de politie was het plan om met het in beslag genomen materiaal aanslagen te plegen, om politieagenten te doden. Speurders gaan uit van connecties met de republikeinse splinterbeweging New IRA.

De situatie in Noord-Ierland blijft ook 25 jaar na de Goede Vrijdagakkoorden gespannen. Die maakten toen een eind aan drie decennia van “troubles”, waarbij de voornamelijk katholieke republikeinen en de overwegend protestantse unionisten tegenover mekaar stonden.