Hittegolf, maar bij Albert Heijn liggen de chocoladesinten al in de rekken

Terwijl het buiten smelten is door de historische hittegolf, besloten ze bij Albert Heijn de herfst in huis te halen door sinterklaassnoepgoed uit te stallen. “Eigenlijk doen we dat al vanaf het begin van Albert Heijn in België”, zegt Ann Maes. “Zodra het moment er is om terug naar school te gaan, pakken we uit met het herfstassortiment. Dat zijn dan pepernoten, chocoladenoten en chocolade. Lang verhaal kort: het ziet er herfstig uit.”

LEES OOK. Waarom een hittegolf in september niet hetzelfde is als een in juni

Normaal gezien valt het niet zo hard op volgens Maes omdat het gewoonlijk niet even warm is als nu. “We krijgen een aantal opmerkingen van mensen die zich afvragen of het niet veel te vroeg is. Dat heeft waarschijnlijk met het warme weer te maken. We doen het al jaren, alleen valt het nu extra hard op”.

Of het snoepgoed met dit warme weer goed verkoopt? “Dat is zeker! Dat is eigenlijk altijd het geval want veel klanten wachten er echt op. Het zijn namelijk seizoensgebonden producten die niet altijd te verkrijgen zijn. Velen zijn dan erg blij om ze weer in de winkel te zien”.