Nog een bijeffect van de staatsbon: plots is interesse voor obligaties gestegen

ING merkt in zijn beleggersbarometer dat er opnieuw meer interesse is in defensieve beleggersproducten zoals obligaties. “De aanhoudende aandacht voor de staatsbon heeft daar mogelijk toe bijgedragen”, zegt hoofdeconoom Peter Vanden Houte.

Hoewel bijna een derde (31 procent) van de beleggers de Belgische beurs in de komende drie maanden ziet stijgen, is het percentage pessimisten wel toegenomen van 23 procent tot 27 procent. Bovendien lijkt de Belgische belegger opnieuw wat risico-averser te worden. Het percentage beleggers dat het een slecht moment vindt om in meer risicovolle sectoren te investeren stijgt van 26 procent naar 31 procent, terwijl het aantal beleggers dat wat meer risico wel ziet zitten, afneemt. Daarentegen blijft het percentage beleggers dat het een goed moment vindt om obligaties te kopen, verder stijgen van 31 procent in juli naar 33 procent in augustus.

“In de week van 21 augustus, toen de staatsbonhype in de aanloop van de inschrijvingsperiode naar een hoogtepunt steeg, klom het percentage beleggers dat het een goed moment vond om in vastrentende activa te beleggen, zelfs tot 40”, aldus Vanden Houte.​

(nba)