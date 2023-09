Nieuw geval van politiegeweld in VS: agent schiet man in auto neer, vrijgegeven beelden spreken versie politie tegen

Een politieagent heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia een 27-jarige man in zijn auto neergeschoten. Het parket gaf vrijdag beelden vrij van het incident dat al midden augustus plaatsvond. Op de beelden is te zien hoe de agent uit zijn patrouillewagen stapt, naar de auto van de jongeman loopt en een aantal schoten lost door de ruit van de auto.

De politie van Philadelphia had oorspronkelijk andere informatie over het verloop van het incident gegeven. Ze beweerde onder meer dat de man buiten zijn auto werd neergeschoten, nadat hij met een mes naar de politie had gestoken. Volgens de politie had de man de aandacht getrokken door roekeloze rijmanoeuvres en waren de agenten hem daarop gevolgd.

© AP

De agent die de schoten afvuurde, heeft zich vrijdag aangegeven. Hij moet zich nu verantwoorden voor onder meer doodslag, zo meldde het parket. Aanklager Larry Krasner zei dat de videobeelden voor zich spreken. Toch noemde een advocaat van de agent de aanklacht tegen zijn cliënt foutief. De politieagent werd na het incident meteen geschorst.

In de VS komt dodelijk politiegeweld vaker voor. De dood van George Floyd, drie jaar geleden, is daarvan een symbool geworden. In mei 2020 werd Floyd gedood tijdens een brutale politieactie in Minneapolis. Videobeelden legden toen vast hoe de ongewapende man op de grond werd gehouden. Politieagent Derek Chauvin duwde daarbij zijn knie minutenlang op de nek van Floyd, terwijl hij smeekte om hem te laten ademen. De zaak leidde tot grootschalige protesten tegen politiegeweld en racisme.