Lidgeld blijft stijgen, dus vraagt Vlaamse Sportfederatie belastingvermindering voor wie zich in sportclub inschrijft

Het kan slikken zijn voor wie deze maand het lidgeld voor het nieuwe sportseizoen moet betalen. Sporten wordt gestaag duurder. De voorbije jaren trokken zeven op de tien clubs hun lidgeld met gemiddeld 15 procent op. Bij voetbalclubs zijn prijzen rond 300 euro geen uitzondering meer. De prijsstijging dient niet zozeer om de kas te spijzen, maar om de gestegen kosten voor accommodatie, sportmateriaal en onderhoud te compenseren.

Het almaar hogere lidgeld baart de Vlaamse Sportfederatie zorgen. Het dreigt een te hoge drempel te vormen voor wie in clubverband wil sporten. Eén op de tien clubs zagen al een of meerdere leden afhaken door het gestegen lidgeld. De federatie roept de overheid op in te grijpen door ervoor te zorgen dat alle clubleden tot 150 euro lidgeld kunnen inbrengen in hun jaarlijkse belastingaangifte.

LEES OOK. Voetbalclub schrapt toegangsprijzen voor jeugdwedstrijden: “Iedereen moet gratis naar het voetbal van zijn of haar kind kunnen”

Overheden die streven naar een betere algemene gezondheid, weten wat gedaan, zegt Pieter Hoof, algemeen directeur bij de Vlaamse Sportfederatie. “Mensen stimuleren om meer te bewegen, kan hiertoe bijdragen. Sport heeft de unieke eigenschap om een positieve impact te hebben op zowel mentaal welzijn, fysieke gezondheid als op de gezondheidsuitgaven.” Een studie uit 2021 toonde aan dat elke sporter die zich bij een sportclub aansluit, de maatschappij zo’n 1.200 euro aan gezondheids-, welzijns- en bredere maatschappelijke opbrengsten oplevert.

Het is al mogelijk om het lidgeld te dempen. Ziekenfondsen betalen een deel terug. Dat bedrag schommelt in Vlaanderen tussen 15 à 45 euro per jaar afhankelijk van de mutualiteit en de provincie. Het is te beperkt en niet voor iedereen gelijk, zegt Hoof. “We ijveren met een belastingvermindering voor een gelijk bedrag voor alle sporters. We stellen 150 euro voor, maar het is uiteraard aan de overheid om te bepalen tot welk bedrag zij financiële zuurstof wil geven. “

Bevoegdheid

LEES OOK. Hoe jeugdvoetbal steeds duurder wordt: lidgeld ligt zo hoog dat meeste clubs afbetalingsplannen moeten aanbieden

Het voorstel zoekt wel nog een luisterend oor. Voor de verkiezingen zal er weinig bewegen. Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil niet ingaan op de vraag en laat het aan Vlaanderen om kortingen al dan niet toe te staan. “Wij zijn voor alle maatregelen die nog meer mensen in beweging kunnen krijgen”, reageert Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). “Dit soort fiscaliteit is natuurlijk federaal, maar we hopen dat ze het op dat niveau serieus nemen en bestuderen. Het zou mooi zijn als de fiscaliteit positieve keuzes meer zou stimuleren, zeker omdat een sportievere bevolking een gezondere bevolking is die dus minder een beroep moet doen op de sociale zekerheid (ook federaal).”

Ook het kenniscentrum Gezond Sporten hoopt dat het voorstel serieus wordt genomen. Voorzitter en sportarts Frank Pauwels beaamt dat de voordelen die sporten en bewegen bieden in de maatschappij vandaag onderbenut blijven. Bijna twee derde van de Vlamingen doet te weinig fysieke activiteit in de vrije tijd. “Daardoor verhoogt hun risico op een chronische aandoening. Denk aan ziekten van het hart- en vaatstelsel zoals een hoog cholesterolgehalte en hoge bloeddruk, kanker en psychische aandoeningen zoals depressies.”