Uit het oog, niet uit het hart: in ‘Made in Belgium’ videobelt onze man/vrouw met iemand die het Belgisch voetbal verliet. Vandaag: Clinton Mata (30), actief bij Lyon in de Franse Ligue 1. Over zijn wedstrijd tegen Mbappé, zijn vertrek bij Club Brugge en enkele voorspellingen over blauw-zwart. “Mijn job is niet normaal.”