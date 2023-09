Verliest Antwerp zijn succesduo? Saudische club van Carrasco denkt aan Mark van Bommel en Marc Overmars

Er is interesse uit Saudi-Arabië voor de architecten van het Antwerpse succes. Al-Shabab, de nieuwe club van Rode Duivel Yannick Carrasco, denkt aan Mark van Bommel en Marc Overmars van RAFC. Van Bommel zou er de pas ontslagen Marcel Keizer kunnen gaan opvolgen, Overmars is een optie als sportief directeur worden.

Van Bommel-Overmars is niet de enige piste die door Al-Shabab gevolgd wordt - er zijn alternatieven. Het is ook niet duidelijk of de twee Nederlanders openstaan voor een vertrek naar de woestijn. Van Bommel verlengde nog maar pas zijn contract op de Bosuil, ook Overmars, die sukkelt met zijn gezondheid, voelt zich er goed thuis.

Eerder deze zomer deed Al-Shabab Van Bommel al een voorstel, daar ging hij toen niet op in. Antwerp heeft voorlopig niks van Al-Shabab vernomen. De club heeft er goede hoop op dat Van Bommel en Overmars Deurne-Noord niet zullen verlaten. Niet het minst omdat de Champions League voor de deur staat. Maar wat als er waanzinnige aanbiedingen komen?