Jef Vermassen aan het werk in zijn kantoor in thuisbasis Lede. — © Frank Bahnmüller.

76 jaar, 116 assisenzaken op de teller, maar ‘alive and kicking’. Jef Vermassen zet zich na wat gezondheidsproblemen opnieuw schrap, klaar voor zijn 52ste jaar in toga. “Moordenaars verdedigen, dat is voorbij. Maar stilaan stoppen? Natuurlijk niet”