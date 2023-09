Wandelaar raakt verdwaald in afgelegen natuurpark in Alaska, maar krijgt hulp uit onverwachte hoek

Een wandelaar in een nationaal park in Alaska zag zijn leven op wel heel bijzondere wijze gered worden: de man was hopeloos verdwaald en probeerde met de moed der wanhoop om hulp in te roepen via een wildcamera. Enkele oplettende kijkers schoten meteen in actie.

De wandelaar was afgelopen dinsdag verloren gelopen op Dumpling Mountain in het Katmai National Park. Gelegen in het zuiden van Alaska is het een van de meest afgelegen parken in de Verenigde Staten. Je kunt er enkel per vliegtuig of boot naartoe, en mobiele verbinding heb je er niet.

Gelukkig voor de verdwaalde ziel hangen er wel enkele wildcamera’s in het natuurgebied. De beelden die die camera’s maken, worden gelivestreamd op het documentairekanaal Explore.org. Rond kwart over drie ’s middags (lokale tijd) zagen enkele aandachtige digitale berenspotters vanachter hun computer hoe de verdwaalde man op livebeelden om hulp leek te vragen. Plots reageerde een kijker een comment bij de beelden: “Er is iemand overstuur op de camera.”

De beelden zijn dan wel geluidloos, maar volgens de kijkers leek de wandelaar om hulp te vragen en hield hij zijn duim omlaag, als teken dat het niet goed ging met hem. Ze konden ook voldoende liplezen om de boodschap “lost” – “verdwaald” – en “help me” te ontcijferen.

Een moderator van de website bedankte de waakzame kijkers en meldde dat Explore.org contact had opgenomen met Katmai National Park. Op die manier werden parkwachters geattendeerd op de hachelijke situatie waarin de wandelaar zich bevond.

“Het park stuurde een zoek- en reddingsteam om de wandelaar te vinden. Die zat gevangen in winderige en regenachtige omstandigheden met slecht zicht”, zegt Cynthia Hernandez van de Amerikaanse National Park Service aan de Britse openbare omroep BBC. Om iets voor zeven uur ’s avonds slaagden de wachters er ook in de wandelaar in veiligheid te brengen. Explore.org deelde een videoclip van de gestrande wandelaar op X (voorheen Twitter).