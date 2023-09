Halve finale US Open verstoord door klimaatactivisten, Coco Gauff plaatst zich met 50 minuten vertraging voor finale

De Amerikaanse Coco Gauff (WTA 6) heeft zich donderdag (lokale tijd) in New York geplaatst voor de finale van de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen. De halve finale werd bijna een uur onderbroken door een protestactie van klimaatactivisten.

Gauff versloeg op het New Yorkse hardcourt de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 10) in twee sets: 6-4 en 7-5.

© AFP

Aan het begin van die tweede set, bij een 1-0 stand voor Gauff, werd de wedstrijd 50 minuten gestaakt. Drie activisten in de tribunes begonnen luidkeels “End fossil fuels” (Beëindig fossiele brandstoffen) te scanderen. De scheidsrechter besloot de wedstrijd te onderbreken, de speelsters keerden terug naar de kleedkamers.

De politie kon twee militanten in alle rust naar de uitgang escorteren, maar de derde activist had zich met zijn blote voeten vastgelijmd aan de vloer. Het duurde even vooraleer hij losgemaakt en weggeleid kon worden, de armen geboeid achter de rug.

De 19-jarige Gauff, die in de derde ronde de maat nam van Elise Mertens (WTA 32), bereikte vorig jaar de kwartfinales op de US Open. Ze won in augustus het WTA 500-toernooi in Washington en het WTA 1.000-toernooi in Cincinnati.

De 27-jarige Muchova was eerder dit jaar nog verliezend finaliste op Roland Garros. Op Flushing Meadows kwam ze nog nooit verder dan de vierde ronde (2020).

Gauff neemt het in de finale op tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 2) of de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17), die in de andere halve finale tegenover elkaar staan.

Naomi Osaka zat in de tribune. — © Getty Images via AFP

© Getty Images via AFP

© Getty Images via AFP