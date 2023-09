Honderden doden en gewonden bij zware aardbeving in Marokko

Marokko is vrijdagavond getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6.8. Daarbij zijn minstens 296 doden en 153 gewonden gevallen. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdagochtend in een voorlopige officiële balans.

De eerste beving vond plaats rond 23 uur vrijdagavond. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte, op iets meer dan 70 kilometer afstand van de stad Marrakesh. Een twintigtal minuten later volgde een naschok met een kracht van 4.1.

Inwoners in verschillende dorpen en steden renden meteen in paniek de straten op, waar ze wachtten uit vrees dat hun woning zou instorten. Ooggetuigen plaatsten video’s van gebouwen die tot puin zijn herleid en van beschadigde delen van de beroemde rode muur rond de oude stad Marrakech, die op de Werelderfgoedlijst van de Unesco staat.

Mensen verzamelen op straat na de zware aardbeving in Marokko vrijdagavond. — © REUTERS

Aangezien veel afgelegen gebieden nog niet bereikt zijn, is de kans groot dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. Volgens Nasser Jabour, hoofd van het Nationaal Instituut voor Geofysica,werd de beving gevoeld in een straal van 400 kilometer, tot in Algerije en Portugal. In het getroffen gebied zouden in totaal zo’n acht à tien miljoen mensen wonen.

Aardbevingen komen in Marokko wel vaker voor, al gaat het meestal om kleinere bevingen. NHet was de eerste keer in een eeuw dat zo’n krachtige aardbeving in Marokko werd geregistreerd. In februari 2004 kwamen meer dan 600 mensen om bij een beving met een kracht van 6.3.

Al heel wat wereldleiders hebben op X hun medeleven betuigd aan de slachtoffers.

