Bestuurder (67) overlijdt nadat hij onwel wordt en op geparkeerd voertuig rijdt

De hulpdiensten hebben zaterdagmorgen een man gereanimeerd in de Sluizenstraat in Bredene. De man was onwel geworden achter het stuur van zijn wagen en reed met zijn wagen op een ander geparkeerd voertuig. De man werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar uiteindelijk.

Buurtbewoners werden zaterdagmorgen omstreeks 7 uur opgeschrikt door een harde knal. Een 67-jarige man was er in de Sluizenstraat, vlakbij de Bredense watertoren, met zijn Renault Kangoo op een geparkeerde Tesla geknald. Vermoedelijk was de man onwel geworden achter het stuur en reed hij zo van zijn rijvak af. De eigenaar van de Tesla belde meteen de hulpdiensten en sloeg in afwachting van de ambulancediensten het raam in om bij de man te geraken, aangezien het voertuig afgesloten was. Op dat moment ademde de man nog, maar was hij niet meer bij bewustzijn. (Lees verder onder de foto)

De man reed op een geparkeerde wagen. — © Jeffrey Roos

De hulpdiensten waren uiteindelijk snel ter plaatse en de politie van politiezone Bredene/De Haan sloot de straat gedeeltelijk af. Het verkeer werd er tijdelijk omgeleid. Ondertussen werd de man ter plaatse gereanimeerd. De moeder van de eigenaar van de Tesla – een verpleegkundige – hielp de ambulanciers in afwachting van de MUG. Na een lange reanimatie werd de man in kritieke toestand afgevoerd naar het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende. Daar is hij uiteindelijk toch nog overleden. Volgens de politie wijst alles erop dat de man onwel geworden is achter het stuur. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.