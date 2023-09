Stefaan (39) komt om het leven tijdens oefenrit met motor: “Zijn zoontje beseft dat hij zijn beste vriend niet meer zal zien”

Zijn zoontje Gabriel was alles voor Stefaan. Zijn andere passie waren motoren. — © IF

De Haan

“Waar we allemaal voor vreesden, gebeurde dan toch.” De familie van Stefaan Lycke is kapot van verdriet nadat de douanier uit De Haan tijdens een oefenrit met zijn motor om het leven kwam op de E40 richting Duitsland. “Zijn zoontje Gabriel (10) was zijn wereld”, klinkt het. De familie lanceert nu een oproep om zo veel mogelijk motorrijders samen te krijgen op zijn begrafenis.