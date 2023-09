Carrefour gaat klanten wijzen op ‘shrinkflation’

Supermarktketen Carrefour gaat vanaf maandag klanten in zijn Franse winkels waarschuwen dat er sprake is van ‘shrinkflation’ bij voedingsproducten.

Bij shrinkflation of krimpflatie verkleinen producenten de hoeveelheid product, maar laten ze hun prijs ongewijzigd. Het is een commerciële strategie van merken om de prijzen op te trekken.

Concreet gaat Carrefour klanten met een etiket erop wijzen dat er sprake is van ‘shrinkflation’. “Het gewicht van dit product is verlaagd en de prijs die onze leverancier aanrekent, is gestegen”, zal te lezen zijn op de waarschuwing.

Onder meer bij koffie, chips, icetea en mayonaise zal de waarschuwing staan. Er zal ook gemeld worden hoe groot de prijstoename is.

De aanpak van Carrefour ligt in lijn met wat de Franse regering wil. Die vraagt producenten om duidelijk aan te geven indien de verpakking van een bepaald product is gewijzigd.

“Sommige producenten verminderen de inhoud zonder de verpakking te veranderen en verhogen soms nog de prijs. Schandalig”, zo haalde de Franse minister van Economische Zaken Bruno Le Maire eerder al uit. Hij kondigde ook aan dat in oktober de wet zal worden aangescherpt en duidelijk zal moeten worden aangegeven hoeveel kleiner de inhoud is geworden.

