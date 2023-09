Paul (71) wil 4.000 euro cashgeld afhalen bij zijn bank, maar dat mag niet zonder reden: hoe komt dat?

Paul Devoght (71) uit Turnhout wil 4.000 euro cashgeld afhalen bij Argenta. Maar Paul krijgt dat geld niet, omdat hij niet wil zeggen waarvoor hij het wil gebruiken. “Dit is schandalig. Ik word behandeld als een crimineel”, zegt Paul. Volgens econoom Pascal Paepen van de website Spaarvarkens.be gaat deze situatie in de toekomst steeds vaker voorvallen. “Banken zijn bang om ervan beschuldigd te worden dat ze meewerken aan een illegale activiteit, zoals de financiering van drugshandel, terrorisme of fraude”, zegt hij.