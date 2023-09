VIDEO. Rood of niet? Cristiano Ronaldo mist controle en gaat dan driest met voet door in gezicht Slowakije-doelman

Portugal behield haar perfect rapport in groep J van de EK-kwalificaties. Het werd 0-1 tegen tweede in de stand, Slowakije. Het enige doelpunt van de partij werd gescoord door Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo kon niet scoren. Al was er wel veel te doen achteraf rond de spits van Al-Nassr. De 38-jarige spits mistte op het uur volledig z’n controle en ging dan driest door met z’n voet recht in het aangezicht van Slowakije-doelman Dubravka. Ronaldo kreeg geel en is daardoor volgende wedstrijd geschorst, maar dit is toch altijd rood?