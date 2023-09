Bange uren voor Vlamingen die hun naasten proberen te bereiken in Marokko: “Ik ga pas gerust zijn als ze hier weer voor ons staan”

Marokko is getroffen door de krachtigste aardbeving die het land ooit gekend heeft. Voor de ouders en familie van de honderden Vlamingen die in Marokko verblijven, zijn het bange uren. “Hij belde mij om te zeggen dat er een groot rotsblok tot tegen hun slaapplaats gerold was.”

Bange uren zijn het, van bellen en wachten, van op alle mogelijke manieren contact proberen te leggen. Veel ouders en mensen die familie hebben in Marokko, beleven stressvolle uren om te weten te komen hoe het gesteld is met hun naasten.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft een noodnummer geopend (+32 2 501 4000) waar mensen terecht kunnen voor vragen. Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevinden zich officieel ongeveer 630 Belgen in de regio die getroffen is door de aardbeving. Het gaat dan om Belgen die in Marokko wonen of die zich hebben geregistreerd via de website Travellers Online van Buitenlandse Zaken. Het aantal Belgen in de regio ligt waarschijnlijk hoger.

© REUTERS

“Ik heb dat nummer gebeld, maar na een halfuur vond ik nog steeds geen gehoor”, zegt Yves De Roe. Zijn dochter Kato is op reis in Marokko met haar vriend Nick. “Ik denk dat de lijn overbelast is.”

Zijn dochter is al een week in Marokko en was de afgelopen dagen door de bergen aan het reizen. “We proberen haar op alle mogelijke manieren te bereiken.”

Peter Van De Wiele kreeg zaterdag rond de middag een verlossend telefoontje van zijn zoon Milan. “We zijn allemaal in veiligheid, zei hij me. Er viel een enorme last van me”, zegt Peter. “We hadden tot dan toe alleen maar onrechtstreeks nieuws kunnen ontvangen, sinds donderdagnacht was hij niet meer online. Ze waren op een trekking door de bergen, en via via hadden we te horen gekregen dat ze waarschijnlijk wel oké waren. Maar nu heb ik hem zelf gehoord.”

Milan is met twee vrienden op avontuurlijke reis door Marokko voor hij aan zijn studies rechten begint later deze maand: ze doen een meerdaagse hiking door de bergen. “Ze hebben de aardbeving gevoeld, heel hevig zelfs”, zegt zijn vader. “Af en toe zijn er ook naschokken. Er is een rotsblok tot tegen het gebouw waar ze verbleven gerold. Maar niemand is gewond geraakt.”

De hikers zijn nu bij andere groepen samengebracht. “Met verschillende gidsen gaan ze nu samen richting een dorp om daar te overnachten”, zegt Peter. “Ik weet niet of de omvang van dit drama al volledig tot hen doordringt: dat er honderden doden zijn gevallen. Ik ben zelf heel opgelucht dat ik hem heb kunnen horen. Maar helemaal gerust zal ik pas zijn als hij hier weer voor mij staat. Of als ik weet dat hij goed is aangekomen bij zijn vriendin in Portugal, die daar op reis is. Mijn zoon gaat van hier doorreizen naar haar. Dat is nog steeds de bedoeling.”

LEES OOK. Vlamingen voelen de aardbeving in Marrakesh: “Muren scheurden, stenen kwamen los, heel beangstigend”